Slalom Flachau 2020: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo il fine settimana di Altenmarkt, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020 si concede una grande serata. Questa sera, infatti, andrà in scena l’attesissimo Slalom di Flachau, in Austria. Sotto la luce dei riflettori (la prima manche scatterà alle ore 18.00, la seconda alle ore 20.45) vedremo una nuova grande sfida tra i pali stretti tra le due dominatrici della specialità: la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova che, ormai da anni, non concedono che le briciole alle rivali in questa specialità. Le rivali dovranno cercare la grande impresa per inserirsi nella lotta al vertice, mentre le italiane proveranno un piazzamento nella top 15. IN TV – Lo Slalom di Flachau sarà trasmesso in diretta da Raisport (227 e 57 dgt) mentre su Eurosport2 (211) sarà disponibile la diretta della seconda manche, in streaming sarà su Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. ... Leggi la notizia su oasport

