Sissoko, l’ex Juventus dà l’addio al calcio giocato (Di martedì 14 gennaio 2020) Sissoko, l’ex centrocampista all’età di 35 anni ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. L’ultima esperienza quella al Sochaux Un altro campione che appende gli scarpini al chiodo. Anche Mohamed Sissoko infatti ha dato l’addio al calcio giocato. Il centrocampista nella sua carriera ha vestito le maglie di Valencia, Liverpool, Juventus e PSG. In Italia poi il franco algerino ha giocato anche con Fiorentina e Ternana. Il calciatore ha annunciato il suo ritiro a Footissime, programma televisivo in onda su RMC Sport. Leggi su calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

