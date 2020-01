Simona Ventura struccata: lo scatto lascia i fan senza parole [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Simona Ventura è sempre una miss! Simona, negli anni, ha mantenuto l’aspetto giovanile e sexy che l’ha sempre caratterizzata: oggi la vediamo in uno scatto particolare, dove la conduttrice si è mostrata ai followers di Instagram senza trucco… Bella: senza trucco e senza inganno Insomma in molti ricorrono alla chirurgia estetica o al trucco pesante, Simona, invece, non teme il giudizio del pubblico e non ha problemi a mostrarsi al naturale. L'articolo Simona Ventura struccata: lo scatto lascia i fan senza parole FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

