Simona Ventura si sposa: «Il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani!» (Di martedì 14 gennaio 2020) La bravissima e simpaticissima Simona Ventura si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice Tv ha parlato di diversi argomenti spaziando dalla sua vita privata a quella lavorativa. Tra i vari temi è saltato fuori anche quello del matrimonio. La Ventura ha finalmente ritrovato il sorriso e la felicità con il suo compagno Giovanni Terzi e a quanto pare sarebbe pronta a compiere il grande passo. Una notizia che sicuramente piacerà ai suoi sostenitori. Dunque molto presto vedremo super Simo in abito bianco circondata dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici. Leggi anche –> Simona Ventura Instagram, la foto degli anni ’80 è pazzesca: «Sempre bellissima!» Simona Ventura sposa Giovanni Terzi La bellissima Simona Ventura ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola da domani 14 gennaio ... Leggi la notizia su urbanpost

