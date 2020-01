Simona Ventura innamoratissima di Giovanni Terzi: “Ci siamo trovati” (Di martedì 14 gennaio 2020) Simona Ventura si racconta a 360° in un’intervista al settimanale Chi. La conduttrice ritorna sul grande amore con Giovanni Terzi, il giornalista che ogni giorno sempre più le fa battere il cuore e con il quale è intenzionata a sposarsi. Il matrimonio, stando a quanto dichiarato nell’intervista, “è nei piani“ ma data e luogo non sono stati ancora specificati. Giovanni Terzi? “Una quercia a cui posso appoggiarmi“ Raggiante, solare e più innamorata che mai: per Simona Ventura è un periodo di sorrisi continui e grande amore. La conduttrice è felicemente fidanzata con il giornalista Giovanni Terzi, con il quale forma una coppia affiatatissima e più innamorata che mai. Nei programmi futuri spazio anche alle nozze, come racconta SuperSimo in un’intervista al settimanale Chi: “Il matrimonio è nei piani: lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. siamo simili, abbiamo ... Leggi la notizia su thesocialpost

