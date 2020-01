Si è spenta Laga, la femmina di pastore tedesco che ha salvato vite durante il terremoto di Amatrice (Di martedì 14 gennaio 2020) Oggi l’Italia intera è addolorata per la scomparsa di Laga, un pastore tedesco che durante il terremoto di Amatrice, avvenuto lo scorso 24 agosto del 2016, aveva lavorato instancabilmente, per salvare quante più vite possibili. Grazie al suo fiuto, Laga è stata fondamentale nell’individuazione dei corpi sotto le macerie. A dare la triste notizia è stato il suo papà umano, Carlo Grossi, attraverso il suo profilo Facebook. Era stata proprio Laga a trovare i corpi dei suoi figli senza vita, dopo il tragico evento che ha distrutto Amatrice. Laga si era ammalata e dopo una lunga lotta, ha deciso che era stanca di combattere ed ha chiuso gli occhi per senore. È così che il suo papà l’ha salutata: “Ciao Laga. ‘Un addio. È tramontato il sogno. Chiudo l’orizzonte. Ti bacio. ... Leggi la notizia su bigodino

spenta Laga Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : spenta Laga