Shakira cambia look per lanciare la nuova canzone. Addio chioma bionda (Di martedì 14 gennaio 2020) Per il lancio del nuovo singolo, “Me Gusta”, Shakira ha deciso di mostrarsi al pubblico in una veste diversa, con un look rinnovato e rinfrescato. Via la chioma sui toni del biondo che l’ha contraddistinta dall’inizio della sua carriera: la cantante colombiana si è presentata con capelli lunghi, liscissimi e castani. Anche l’abbigliamento non è scontato: nella foto pubblicata su Instagram, Shakira veste di piume rosa confetto in stile orientale. Il suo volto è apparso eccessivamente ringiovanito e scavato, secondo molti.La cantante ha lasciato intendere che il tanto atteso album non tarderà ad arrivare e che nuova musica è pronta per essere ascoltata. I fan aspettano da tempo un suo lavoro: l’ultimo, El Dorado, risale infatti a quasi tre anni fa. Forse Shakira si sta prendendo del tempo per replicare il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

