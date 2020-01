Servizi VAS a pagamento non richiesti: multa per Tim dal Garante (Di martedì 14 gennaio 2020) Servizi VAS a pagamento non richiesti: multa per Tim dal Garante L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Tim per aver violato l’articolo 22 del Codice del Consumo. Oggetto della decisione i Servizi VAS a pagamento non richiesti. Sarà capitato a molti di voi di ricevere dei messaggi informativi nei quali vi si avvisava che eravate abbonati a questo o a quel Servizio di news (o altro) al costo (ad esempio) di 5 euro a settimana. Da lì partiva la trafila (nella maggior parte dei casi breve, ma comunque pur sempre inopportuna e fastidiosa) per disattivare il Servizio e chiedere il rimborso alla compagnia. Codice di autoregolamentazione Servizi VAS: arriva il doppio click Servizi VAS a pagamento e non solo: Tim multata dall’Agcm L’articolo 22 del Codice del Consumo è dedicato alle omissioni ingannevoli, relativamente alle pratiche commerciali, per le quali ... Leggi la notizia su termometropolitico

