Serve un piano straordinario per i giovani europei: difendiamo Erasmus+ (Di martedì 14 gennaio 2020) In questi giorni l’intricata questione Brexit ha trascinato con sé anche quella che è stata definita l’uscita del Regno Unito dal programma Erasmus+ che coinvolge moltissimi giovani. La scorsa settimana la Camera dei Comuni ha, infatti, negato il rinnovo automatico del progetto. La decisione definitiva sarà presa nei prossimi mesi e riguarderà il futuro di tantissimi studenti universitari per i prossimi anni 2021-2027.Come hanno ben detto i ragazzi di Erasmus Student Network Italia, la decisione è però un brutto segnale non solo per i giovani britannici ma per tutti i ragazzi europei, per i quali il programma Erasmus rappresenta una delle più significative opportunità di crescita personale e di formazione.Il paradosso è che negli scorsi mesi, a livello europeo, in occasione della riunione congiunta del Consiglio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

