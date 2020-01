Serie TV di Halo: alla stampa è stata mostrata una prima immagine di Pablo Schreiber nei panni di Master Chief (Di martedì 14 gennaio 2020) Durante il tour invernale della Television Critics Association a Pasadena, Showtime ha rivelato la prima immagine della Serie TV di Halo, con Pablo Schreiber che indossa l'iconica armatura di Master Chief. L'unica cattiva notizia è che la foto non sarà mostrata al pubblico, almeno per ora.Il presidente di Showtime, Gary Levine, ha rivelato l'immagine a porte chiuse, ed ha assicurato a tutti che Schreiber è davvero l'uomo dietro l'elmetto di Master Chief e che non si trattava di uno stuntman. La foto mostra il protagonista seduto da solo su una nave. Tutto, dal costume dettagliato di Schreiber all'interno della nave, e ricorda la Serie di Halo.Attualmente la produzione della Serie TV è in lavorazione a Budapest, in Ungheria: Levine non ha annunciato una data precisa di quando gli episodi verranno messi in onda, ma la finestra di lancio è programmata per il 2021, inoltre la Serie sembra ... Leggi la notizia su eurogamer

