Sentenza Lorys | “Veronica si è liberata del cadavere e ha depistato indagini | era lucida”

"Ha depistato le indagini, coperto le tracce, si è disfatta del cadavere del figlio: Veronica Panarello era lucida". Così la Sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a Veronica Panarello, la mamma 31enne in carcere dal 2014 per l'omicidio del figlioletto Lorys. I giudici del Palazzaccio hanno depositato la Sentenza con cui lo scorso 21 novembre hanno giudicato inammissibile il ricorso di Veronica Panarello e del suo difensore, l'avvocato Francesco Villardita.

