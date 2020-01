Scontro tra treni della metropolitana a Napoli. Ci sono feriti (Di martedì 14 gennaio 2020) E’ di poco fa la notizia di un incidente avvenuto tra tre treni della Linea 1 della metro A Napoli. Circolazione interrotta. treni metro Napoli (foto web) A quanto si apprende dalle prime notizie, tre treni della Linea 1 della metropolitana di Napoli si sono scontrati nella strettoia dei Colli Aminei. feriti lievi, tra questi un macchinista. Interrotta la circolazione prima tra Piscinola e Colli Aminei, poi su tutta la tratta. Al momento l’esatta dinamica è ancora tutta da chiarire. Inizialmente, non erano chiari i motivi di questa interruzione di servizio, e al momento non è chiaro quando questo tornerà ad essere pienamente operativo. Secondo quanto riportato da fonti interne all’Azienda Napoletana Mobilità sarebbe avvenuto un tamponamento: uno di questi avrebbe colpito gli altri due. Sul posto anche i carabinieri secondo i quali i due ... Leggi la notizia su chenews

fanpage : #14gennaio Incidente nella metropolitana di Napoli, scontro tra 2 treni in galleria: ci sono feriti - fanpage : ??Ultim'ora #14gennaio. Scontro tra 3 treni in galleria: ci sono feriti - borghi_claudio : @IvanoMulone Non sono 'atti del governo' pouttosto 'mancati atti' a cominciare dal cambio del management e della go… -