Scontrino elettronico, i commercialisti bocciano lo spot (Di martedì 14 gennaio 2020) Milano, 14 gen. (askanews) – Confuso, con errori e quindi fuorviante: è il giudizio che l’Associazione nazionale commercialisti dà sullo spot pubblicitario dell’Agenzia dell’entrate in cui si annuncia l’introduzione dello Scontrino elettronico. Sotto accusa – in particolare – l’affermazione secondo la quale lo Scontrino elettronico “renderebbe la gestione della contabilità completamente automatica”. E Marco Cuchel, presidente dell’Anc, parla al riguardo di una vera e propria fake news. “Noi abbiamo cercato di evidenziare quello che a nostro avviso è errore veramente grave di difetto di comunicazione: quello che con lo Scontrino telematico la contabilità è già fatta – dice il presidente dell’Associazione commercialisti – Credo che dare informazioni di questo tipo all’utenza sia del tutto ... Leggi la notizia su notizie

