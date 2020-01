Scomparsa Samira: marito arrestato in Spagna in attesa di estradizione (Di martedì 14 gennaio 2020) Svolta nel caso di Samira El Attar, donna Scomparsa a metà ottobre 2019 in provincia di Padova dopo aver accompagnato la figlia all’asilo: il marito, indagato per omicidio e occultamento di cadavere, è stato arrestato in Spagna dalla polizia iberica. arrestato in Spagna il marito di Samira Mohamed Barbri si era allontanato dall’Italia il 1 gennai 2020 con regolare passaporto, che era ancora nelle sue mani nonostante l’indagine di omicidio a suo carico. Per lui la Procura della Repubblica di Rovigo aveva emesso un mandato di arresto europeo. Questo in base alle evidenze investigative riferite dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Padova e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Este. Attualmente il 40enne è a disposizione delle autorità spagnole in attesa di estradizione. Al suo avvocato Daniele Pizzi ha detto per telefono di essersi recato in Spagna ... Leggi la notizia su notizie

