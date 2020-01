Scomparsa Samira, arrestato il marito: “Fuga finita”. Tutti i dettagli (Di martedì 14 gennaio 2020) Mohamed Barbri, il marocchino 40enne di Stanghella (Padova) indagato per l’omicidio della moglie Samira El Attar, Scomparsa il 21 ottobre e mai ritrovata, è stato arrestato. I primi giorni di gennaio l’uomo aveva chiamato il cugino da Barcellona con un numero spagnolo. L’uomo si era fatto prestare il cellulare da un tunisino conosciuto nella capitale catalana e aveva composto il numero del suo parente più stretto in Italia, Azzedine, che vive nello stesso paesino della Bassa Padovana e che in quel momento si trovava in caserma dai carabinieri, convocato dall’Arma proprio per essere sentito sulla Scomparsa di Mohamed, che aveva fatto perdere le sue tracce la mattina di Capodanno, partendo in bicicletta.



"Ho visto una chiamata in entrata, da un numero strano e sconosciuto – aveva spiegato il cugino -. Ho risposto ed ...

