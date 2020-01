Sci alpino, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: Emma Sahlin vince l’oro nello slalom davanti a Volken e Klein, male le azzurre (Di martedì 14 gennaio 2020) Emma Sahlin ha vinto la medaglia d’oro nello slalom delle Olimpiadi Giovanili Invernali 2020 di Losanna (Svizzera). La svedese, seconda al termine della prima manche con un distacco di 3 centesimi nei confronti della svizzera Lena Volken, ha saputo rimontare nel corso della seconda discesa, andando a conquistare il gradino più alto del podio con soli 18 centesimi di margine proprio nei confronti della padrona di casa, che si è dovuta, quindi, accontentare dell’argento. La tedesca Lara Klein, invece, si è messa al collo la medaglia di bronzo chiudendo la sua prestazione a 43 centesimi dalla vetta. Alle loro spalle quarta e quinta posizione per altre due svedesi: Wilma Marklund e Hanna Aronsson Elfman, distanti rispettivamente 67 e 98 centesimi dalla loro connazionale Sahlin. Sesta posizione per l’andorrana Carla Mijares Ruf a 99 centesimi, settima per la finlandese Rosa ... Leggi la notizia su oasport

