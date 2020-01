Scende ancora la spesa della Camera. Zitti zitti i Cinque Stelle continuano a ridurre i costi dello Stato. Altra sforbiciata da 2,3 milioni. Dopo i tagli del 2019 (Di martedì 14 gennaio 2020) I periodi di vacche grasse sono finiti e la cura dimagrante imposta dal presidente Roberto Fico è più che mai visibile. Dopo il 2019, anche il 2020 segna una riduzione delle spese nel bilancio di previsione della Camera dei Deputati. Stando alla relazione che La Notizia è riuscita a visionare, infatti, per quest’anno il totale della spesa si attesta a 957,2 milioni di euro. Rispetto alla spesa prevista per il 2019 (959,5 milioni di euro), al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato, si registra una riduzione di 2,3 milioni di euro, pari allo 0,24%. Secondo quanto si legge nella relazione del Collegio dei Questori di Montecitorio, “la lieve diminuzione della spesa dipende principalmente dalla spesa previdenziale, che si riduce di 3 milioni di euro, in relazione all’adeguamento delle previsioni rispetto agli andamenti effettivi di spesa registrati nell’esercizio 2019”. Se si vanno ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

