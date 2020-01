Scandalo parcheggiatori abusivi, indagato per corruzione elettorale il segretario di Nardella (Di martedì 14 gennaio 2020) Costanza Tosi Scoppia il caos a Palazzo Vecchio dopo l'inchiesta della procura di Firenze Decine di arresti e una sfilza di misure cautelari, ora lo Scandalo raggiunge anche a Palazzo Vecchio. Finisce al centro dell’inchiesta sui parcheggiatori abusivi della procura di Firenze anche Jacopo Vicini, funzionario comunale alla segreteria del primo cittadino di cui cura personalmente le relazioni politico-istituzionali. Il gioco illecito tra i dipendenti della Società di Servizi alla strada, interamente partecipata dal Comune di Firenze, e i falsi parcheggiatori che contrattavano pettorine originali in cambio di compensi per spillare, senza essere beccati, somme di denaro ai cittadini, vede coinvolto anche uno dei personaggi più vicini al sindaco Dario Nardella. Secondo l’accusa, l’uomo del Pd, avrebbe promesso favori in cambio di voti elettorali. Nell'inchiesta "Free Parking”, ... Leggi la notizia su ilgiornale

stefano_firenze : Scandalo parcheggi abusivi, raffica di arresti. In manette anche il capo dei controllori Sas „Operazione 'Free Park… - Lady_Radio : Scandalo parcheggiatori abusivi, in manette anche un funzionario della Sas -