Scambio Spinazzola Politano: ci siamo. Trattativa ai dettagli (Di martedì 14 gennaio 2020) Sembra oramai avviato alla conclusione lo Scambio tra Spinazzola e Politano: Inter e Roma avrebbero raggiunto l'accordo Sembra oramai cosa fatta lo Scambio tra Inter e Roma, con Spinazzola e Politano destinati a cambiare maglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport si sarebbe raggiunto l'accordo tra le due società. Restano da limare alcuni dettagli relativi agli ingaggi dei calciatori. Leonardo Spinazzola guadagna di più di Politano e le società stanno cercando di far quadrare i conti. L'affare potrebbe chiudersi a breve.

