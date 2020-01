Sbarco Gregoretti, rischio rinvio voto in Giunta dopo elezioni in Emilia. Ira Lega (Di martedì 14 gennaio 2020) Aumenta il rischio di un rinvio a dopo le Regionali del 26 gennaio del voto della Giunta per le elezioni e le immunita' del Senato, che deve pronunciarsi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, accusato dal Tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona per il blocco, la scorsa estate, dei migranti a bordo della nave Gregoretti. Sulla questione dovra' esprimersi domani la capigruppo di Palazzo Madama. Intanto, oggi un'altra seduta di "fuoco" in Giunta per le immunita' del Senato done la maggioranza abbandona nuovamente la seduta e torna a criticare il presidente Maurizio Gasparri. La decisione e' arrivata dopo che lo stesso Gasparri ha messo ai voti alcune istanze istruttorie presentate nei giorni scorsi per acquisire nuovi documenti. M5s, Pd e Iv hanno lasciato la seduta prima del voto, contestando che sarebbe avvenuto in assenza di Pietro Grasso e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

