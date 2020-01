Sarri: “Il terreno dell’Olimpico non ha inciso sugli infortuni di Demiral e Zaniolo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il tecnico bianconero ha detto che in Coppa Italia giocheranno sicuramente Buffon, Bernardeschi e Bentancur, ma anche Cristiano Ronaldo potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Sarri ha parlato anche degli infortuni di Demiral e Zaniolo: "Vedendo le dinamiche, ho dei dubbi che sia stato il terreno. Sono stati cedimenti strutturali". Leggi la notizia su fanpage

romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: 'Chiellini è ancora nelle mani dello staff medico. Vedendo i suoi movimenti in campo mi sembra… - juventusfc : @mdeligt_04 @DanieleRugani ?? Sarri: «Veniamo da una partita, 3 giorni fa, in cui abbiamo speso tante energie nervos… - juventusfc : @mdeligt_04 @DanieleRugani @emrecan_ @Cristiano @marko_pjaca20 @gianluigibuffon @PauDybala_JR @fbernardeschi ?? Sarr… -