Sarri: “Gli infortuni di Demiral e Zaniolo? Il terreno dell’Olimpico l’ho trovato migliorato, non credo dipendano da quello” (Di martedì 14 gennaio 2020) Alla vigilia della partita di Coppa Italia che domani vedrà impegnata la Juve con l’Udinese Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. “Vi potete aspettare di tutto. De Ligt è in grandissima ripresa, come è stato confermato dalla partita. Rugani è per noi un giocatore importante e quindi è preso in grandissima considerazione anche per domani”. Domani è una partita in cui la motivazione è importante. E’ difficile trasmettere ai giocatori la voglia di fare risultato? “Noi domani dobbiamo giocare una partita dopo tre giorni da una in cui abbiamo speso energie nervose, fisiche e mentali. Non è facile ricaricarsi ma dobbiamo farlo. Tutte le manifestazioni per noi devono essere un obiettivo. Vogliamo arrivare fino in fondo e dobbiamo trovare dentro di noi la motivazione e la forza per ricaricare le batterie in pochissime ore anche se non è ... Leggi la notizia su ilnapolista

