“Sardina ospita Sardina”: le Sardine aprono le proprie case per la manifestazione a Bologna | VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) “Sardina ospita Sardina”: le Sardine aprono le proprie case per la manifestazione a Bologna VIDEO Le Sardine dell’Emilia Romagna hanno deciso di aprire le proprie case alle persone che verranno da fuori Regione per unirsi alla manifestazione di domenica 19 gennaio. L’iniziativa, chiamata “Sardina ospita sardina“, è stata lanciata dalle Sardine bolognesi Mattia Santori e Giulia Trappoloni in un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale delle Sardine. Circa trecento posti letto sono stati messi a disposizione. L’ospitalità è gratuita e occorre solo prenotarsi entro il 16 gennaio. “Contribuisci a rendere unico l’evento del 19 gennaio facendoti ospitare la notte di Sabato 18 (o addirittura di venerdì 17, secondo disponibilità) da una sardina locale e partecipando all’evento di Bologna il giorno seguente”, ... Leggi la notizia su tpi

