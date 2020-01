Sardegna, almeno 20 voli cancellati: la situazione (Di martedì 14 gennaio 2020) Sardegna, almeno 20 voli sono stati cancellati nelle ultime ore: ecco la situazione situazione di alta crisi per i voli in Sardegna, con almeno 20 voli annullati in questa giornata di martedì. Il motivo è dovuto allo sciopero nazionale dei controllori di volo, con durata di 4 ore, dalle 13 alle 17. Gli aeroporti colpiti … L'articolo Sardegna, almeno 20 voli cancellati: la situazione proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Burletta12 : @TerenceMckenn16 @old_marlet @4everAnnina @Carlino_Bologna Ami la Sardegna adesso, non vivo più in un buco di culo(… - SardegnaPRadio : Posted @withrepost • _elisoru_ Ci sono tramonti che non puoi far altro che guardarli e pensare che avrai pur sbagli… - BruceWa23927282 : @CagliariCalcio Martedì c'è l'inter adesso perdere in coppa Italia almeno una volta nella vita un trofeo come la co… -