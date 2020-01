Sara, morta a 25 anni in scontro dopo sorpasso. Il fidanzato: "Era sotto il volante, l'ho tirata fuori io" (Di martedì 14 gennaio 2020) “Sara era raggomitolata sotto il volante, l’ho tirata fuori. Quando ho capito che non c’era più, mi sono sdraiato accanto a lei e le ho tenuto la mano”. A parlare è Nicola Scarpa, fidanzato di Sara Michieli, la 25enne morta in un incidente d’auto a Santa Maria di Sala, nel veneziano. Ad essere fatale un sorpasso sulla scia dell’auto del fidanzato che la precedeva e aveva appena superato una macchina. A riportare le dichiarazioni del 38enne è Il Gazzettino.“Ho fatto inversione di marcia e mi sono precipitato. Non la vedevo al posto di guida. Speravo fosse uscita da sola. Per un momento ho sperato. Poi ho aperto lo sportello e l’ho vista raggomitolata sotto il volante, le labbra blu. Ma perché non aveva allacciato le cinture? Lo faceva sempre, sempre”.Nicola racconta di aver provato a prestare i primi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

infoitinterno : Sara Michieli morta in auto: ecco la foto dello schianto - hevalwoland : @nonleggerlo @anto_olivo Sarà stata una gatta morta. - balc_anus : La premessa del romanzo è anche molto interessante: Finlandia del 1850 - una ragazza viene trovata morta e si pensa… -