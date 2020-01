Sapete chi è la cugina famosa di Clizia Incorvaia? Una dama di Uomini e Donne [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Per gli appassionati telespettatori di Canale 5, la somiglianza potrebbe essere notevole. Ma Sapete chi è la cugina famosa di Clizia Incorvaia? Si tratta di una dama di Uomini e Donne del Trono Over. Nonostante il cognome identico, forse in pochi avevano intuito che la cugina di primo grado della concorrente del GF Vip 4, sia Cristina Incorvaia. Nota per aver partecipato non solo ad daiting show di Maria De Filippi, ma anche per aver partecipato con il fidanzato ad un altro programma: Temptation Island. Vi ricordate di David e Cristina di Uomini e Donne Over? Bene, a gran sorpresa (forse non per tutti) arriva una novità sulle parentele. Pare proprio che l’ex moglie del leader delle Vibrazioni, sia la cugina di primo grado della dama di U&D. Del resto Clizia Incorvaia e Cristina Incorvaia, condividono lo stesso cognome, ma anche una certa somiglianza. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su velvetgossip

Capezzone : +++Ieri a @Qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 1 Confronto con l’onorevole Morani. Come il governo ha massacr… - socios : Socios family! Ormai già sapete che l’Admin è in crisi e non riesce a schierarsi...voi invece da che parte state?… - umbertomoneta : RT @Capezzone: +++Ieri a @Qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 1 Confronto con l’onorevole Morani. Come il governo ha massacrato le #p… -