Santo e Onomastico del giorno 14 gennaio. Si festeggia San Felice di Nola (Di martedì 14 gennaio 2020) Santo e Onomastico del giorno. Il 14 gennaio si celebra San Felice di Nola, patrono della città. Vescovo molto attaccato ai suoi concittadini. S. Felice, sacerdote, nacque a Nola nella seconda metà del III secolo da nobile famiglia, fu carcerato dai nemici di nostra santa fede, fu liberato da un Angelo, che lo condusse ad … L'articolo Santo e Onomastico del giorno 14 gennaio. Si festeggia San Felice di Nola proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

La_Ri71 : @djendrix1 Oh. In Svizzera si festeggiano eh. Solo che io non ho un onomastico. Quindi non festeggio. Perché sono u… - zazoomblog : Santo e Onomastico del giorno 13 gennaio. Si festeggia Sant’Ilario Poitiers - #Santo #Onomastico #giorno #gennaio. - zazoomnews : Santo e Onomastico del 12 gennaio. Si celebra il “Battesimo di Gesù” - #Santo #Onomastico #gennaio. #celebra -