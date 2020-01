Sanremo 2020: tutti gli ospiti sera per sera (Di martedì 14 gennaio 2020) Amadeus Amadeus ha scelto chi portare al suo fianco sul palco del Teatro Ariston in occasione del 70° Festival di Sanremo. Tanti ospiti, musicali e non, tante donne e, soprattutto, due presenze fisse; quelle di Fiorello e Tiziano Ferro, che saranno “quotidianamente con me”, ha dichiarato il conduttore e direttore artistico della kermesse, per tutte le cinque serate. Ecco, nel dettaglio, chi ci sarà sera per sera, da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020. Cast e ospiti prima serata, martedì 4 febbraio - Fiorello - Tiziano Ferro - Diletta Leotta - Rula Jebreal - Emma Marrone - Kim Rossi Stuart - Pierfrancesco Favino - Salmo Cast e ospiti seconda serata, mercoledì 5 febbraio - Fiorello - Tiziano Ferro - Emma D’Aquino - Laura Chimenti - Monica Bellucci - Sabrina Salerno Cast e ospiti terza serata, giovedì 6 febbraio - Fiorello - Tiziano Ferro - Alketa Vejsiu - Georgina ... Leggi la notizia su davidemaggio

