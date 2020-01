Sanremo 2020, prima conferenza stampa in diretta (Di martedì 14 gennaio 2020) prima conferenza stampa del 70° Festival di Sanremo: oggi, martedì 14 gennaio, alle 12.30 al Teatro del Casinò di Sanremo si celebra il primo atto ufficiale di Sanremo 2020 e sarà anche la prima occasione ufficiale per vedere Amadeus in veste di Direttore Artistico del Festival della Canzone Italiana. E noi seguiremo questa prima conferenza stampa come sempre live.Sanremo 2020, prima conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 14 gennaio 2020 11:12. Leggi la notizia su blogo

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - trash_italiano : Ecco a voi i nomi delle 10 vallette di #Sanremo2020 - davidemaggio : Festival di #Sanremo2020: Mara Venier condurrà la finale con Amadeus -