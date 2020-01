Sanremo 2020, Myss Keta presente: cosa farà la cantante? (Di martedì 14 gennaio 2020) Il direttore di Rai Digital ha spiegato che presenza fissa al dopo festival di Sanremo (L’altro Festival) sarà Myss Keta, al fianco del conduttore Nicola Savino. Myss Keta a Sanremo Ferve l’attesa per il Festival di Sanremo 2020 e dopo la conferenza stampa del direttore artistico Amadeus, alcuni dettagli sono trapelati anche per quanto riguarda L’Altro Festival ovvero il programma condotto da Nicola Savino al termine di ciascuna puntata della kermesse, e dove si parlerà degli ospiti e degli altri dettagli di ciascuna serata. Al fianco di Savino sarà presenza fissa la cantante Myss Keta e poi, stando a indiscrezioni, ci saranno anche i Gemelli di Guidonia mentre per una serata sarebbe atteso Fiorello. Nel cast fisso ci sarà Eddy Anselmi mentre ogni serata sarà invitato un ospite speciale. Insomma, sia al Festival che a L’altro Festival ce ne saranno da vedere ... Leggi la notizia su notizie

