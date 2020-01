Sanremo 2020 conferenza stampa Diretta LIVE: Amadeus presenta la 70esima edizione del Festival (Di martedì 14 gennaio 2020) Sanremo 2020 conferenza stampa Diretta LIVE: Amadeus presenta la 70esima edizione del Festival Sanremo 2020 conferenza stampa Diretta LIVE – Oggi, 14 gennaio 2020, si tiene la prima conferenza stampa di presentazione del nuovo Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio prossimo. Un occasione per scoprire le novità preparate dal direttore artistico e conduttore della 70esima edizione Amadeus, alla sua prima esperienza nella kermesse. La conferenza stampa è prevista per le 12.30 dal Teatro del Casinò di Sanremo, segnando così il primo atto ufficiale di questo Festival. L’evento più seguito dell’anno ha già visto alcune polemiche, come per la partecipazione della giornalista palestinese Rula Jebreal, prima smentita e poi confermata dalla Rai. Un’altro tema che ha fatto molto discutere è senz’altro l’anticipazione dei Big presenti sul ... Leggi la notizia su tpi

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - trash_italiano : Ecco a voi i nomi delle 10 vallette di #Sanremo2020 - davidemaggio : Festival di #Sanremo2020: Mara Venier condurrà la finale con Amadeus -