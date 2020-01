Sanremo 2020, annuncio in diretta di Amadeus, Mara Venier condurrà la serata finale del Festival (Di martedì 14 gennaio 2020) Una notizia che ha sorpreso tutti quella che Mara Venier sarà la conduttrice, insieme al direttore artistico del Festival Amadeus, della serata finale di Sanremo 2020. Si sa tutto oramai del Festival che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio che vedrà 24 cantanti big sfidanti e una serie di famosi personaggi che saliranno a turno sul palco di Sanremo come ospiti di Amadeus. Fino a poche ore fa non erano ancora stati resi noti i nomi delle conduttrici che affiancheranno Amadeus nella attesissima kermesse musicale. Amadeus, ospite della prima puntata del programma radiofonico “Chiamate Mara 3131” andato in onda su rai 2 ha chiesto alla conduttrice del programma, Mara Venier di affiacarlo nell’ultima serata nella conduzione di Sanremo:. «Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala – ha detto Amadeus – Ti voglio vicino a me ... Leggi la notizia su baritalianews

trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - trash_italiano : Ecco a voi i nomi delle 10 vallette di #Sanremo2020 - davidemaggio : Festival di #Sanremo2020: Mara Venier condurrà la finale con Amadeus -