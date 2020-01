Sanremo 2020, Amadeus: “Ho detto no alla giuria d’onore, cambiano le modalità di voto” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 4 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo verrà finalmente dato il via alla settantesima edizione del Festival della canzone italiana. La conduzione è nelle mani di Amadeus, affiancato da una schiera di meravigliose donne. Dieci per la precisione, da Diletta Leotta ad Antonella Clerici, donne diverse e uniche, tutte presenti alla conferenza di presentazione. Grandi novità annunciate durante la conferenza stampa Proprio oggi si è tenuta la conferenza stampa all’Ariston in cui sono stati presentati i temi, gli ospiti e le sorprese previste per l’edizione 2020. I giornalisti presenti hanno affrontato diverse polemiche che in questi giorni hanno incuriosito lettori e ascoltatori. Prima di tutte, la domanda sulla presenza di Rula Jebreal al Festival, tanto discussa per aver attirato le ire di Giorgia Meloni. La giornalista e scrittrice palestinese sarà presente al ... Leggi la notizia su velvetgossip

