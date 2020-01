Samira El Attar, arrestato in Spagna il marito Mohamed Barbri (Di martedì 14 gennaio 2020) Di questi minuti un importante aggiornamento sul caso della scomparsa di Samira El Attar. Numerose fonti riportano che il marito Mohamed Barbri è stato arrestato in Spagna: l’uomo è accusato di omicidio e occultamento di cadavere e dal 01 gennaio aveva fatto perdere le sue tracce. La Procura di Rovigo aveva così emesso un mandato di arresto europeo, ma si temeva che l’uomo fosse già arrivato in Marocco, avendo a disposizione il suo passaporto. Invece, le autorità spagnole lo avrebbero preso in consegna.Mohamed Barbri così potrà essere riportato in Italia, dove si attende faccia chiarezza sulla verità riguardo la scomparsa della moglie Samira. L'articolo Samira El Attar, arrestato in Spagna il marito Mohamed Barbri proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

