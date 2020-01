Salvo Veneziano squalificato ed espulso dal Grande Fratello Vip 2020 per le sue frasi su Elisa De Panicis. Annullato il televoto (Di martedì 14 gennaio 2020) Salvo Veneziano è stato squalificato ed espulso dal Grande Fratello Vip 2020. La decisione della produzione Mediaset è arrivata nella serata di lunedì dopo le polemiche delle ultime ore per le sue dichiarazioni sessiste nei confronti delle influencer Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Durante una conversazione con Pasquale, Patrick e Sergio nel privè, Salvo si era riferito infatti alla De Panicis dicendo: “Se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… Quella si merita due schiaffi, è proprio da maciullarla… (e continua a descrivere un incontro sessuale con parole che preferiamo non riportare, ndr)”. Espressioni che, si legge in una nota di Mediaset, “hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -