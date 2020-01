Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip per le frasi sessiste contro Elisa De Pancis e Paola Di Benedetto (Di martedì 14 gennaio 2020) Per Salvo Veneziano è finita l’avventura al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente di uno dei primi Grande Fratello è stato espulso dal reality per frasi troppo offensive nei riguardi di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Salvo Veneziano aveva espresso il seguente commento su Elisa De Pancis: “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente … Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. La direzione del programma Grande Fratello ha reso noto l’immediata espulsione di Salvo Veneziano con il seguente comunicato stampa: “Salvo Veneziano è stato squalificato ... Leggi la notizia su baritalianews

