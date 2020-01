Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip: il comunicato (Di martedì 14 gennaio 2020) Salvo Veneziano ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, è stato squalificato dal Grande Fratello Vip Non si placano le polemiche e le critiche nei confronti di Salvo Veneziano, la produzione del Grande Fratello Vip ha infatti deciso di squalificare il gieffino. La frasi shock di Veneziano sono state ritenute troppo gravi, sessiste e violente contro le donne, ed è per questo che è stato squalificato. Sui profili social del Grande Fratello si legge: “Salvo Veneziano è stato squalificato. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma.” La produione del reality ha riferito all’ormai ex gieffino di essere stato squalificato con il seguente comunicato: “Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

