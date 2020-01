Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello, le frasi incriminate (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo ricordavamo per aver partecipato al primo Grande Fratello. E’ tornato dall’oblio per partecipare al Grande Fratello Vip, ma la sua esperienza termina nel peggiore dei modi. Parliamo di Salvo Veneziano, squalificato dal programma dopo alcune affermazioni di dubbio gusto dette riferendosi ad un’altra concorrente (la influencer Elisa De Panicis – di cui vi proponiamo di seguito una foto). Visualizza questo post su Instagram Una splendida giornata ???????? @maximmexico @the.facemodel @vicoolyasaida Un post condiviso da ???? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???? (@elisadepanicis) in data: 21 Nov 2019 alle ore 2:23 PST Salvo Veneziano, le frasi che gli sono costate la squalifica “Posso dire? Dico prima io… o se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -