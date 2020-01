Salvo Veneziano squalificato dal GF VIP, parla la moglie: “Non è un uomo violento” (FOTO) (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo molte polemiche, Salvo Veneziano è stato squalificato dalla casa del GF VIP. Il concorrente si è reso protagonista di dichiarazioni davvero molto pesanti contro le coinquiline Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. La produzione ha, dunque, deciso di assecondare le innumerevoli richieste del pubblico ed ha provveduto con l’immediato allontanamento dalla casa del concorrente. Sulla vicenda è intervenuta anche la moglie del pizzaiolo che, attraverso un lungo post su Instagram, ha cercato di scusarsi per le parole dette da suo marito ed ha preso le sue difese. Gli utenti, però, non sono stati affatto clementi neppure con lei. Come se non bastasse, allora, la donna ha parlato anche a Mattino 5 ed ha continuato a far valere le sue idee. Il motivo della squalifica di Salvo Veneziano In queste ore è pervenuta la notifica ufficiale che sancisce la squalificazione di Salvo Veneziano ... Leggi la notizia su kontrokultura

