Salvo Veneziano squalificato dal GF Vip, ora si richiede punizione per gli altri 3 ex gieffini (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo la squalifica di Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip per le frasi su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, il pubblico chiede che anche per i suoi tre compagni, Patrick Ray Pugliese Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, venga fatta giustizia dopo aver riso di fronte alle "battute" sessiste del compagno. Leggi la notizia su tv.fanpage

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -