Salvo Veneziano, la moglie in tv: “Non sta bene, ha chiesto scusa a tutti” (Di martedì 14 gennaio 2020) Giusy Merendino, moglie di Salvo Veneziano, ritorna ancora una volta a difendere pubblicamente il marito dopo le frasi choc pronunciate da quest’utlimo nei confronti di Elisa De Panicis (“È da maciullarla, devono restare solo le ossa”). Dopo aver pubblicato un post su Facebook in cui dichiarava di non aver sposato un uomo violento e bollava il tutto come un atteggiamento goliardico, oggi la Merendino è intervenuta a Mattino Cinque e ieri a Pomeriggio Cinque per ribadire la sua posizione e chiedere scusa a nome del marito. Scuse a nome del marito La signora Veneziano è quindi entrata nella “tana del lupo”, un salotto – quello di Mattino Cinque – che aveva già abbondantemente condannato il concorrente del GF con una Panicucci che si era detta schifata e aveva asfaltato Salvo definendo il suo atteggiamento imperdonabile. “Frasi difficili da ripetere, sessiste e gravi” ha detto la ... Leggi la notizia su thesocialpost

