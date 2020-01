Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello Vip, la moglie lo difende: “Ha peccato di ingenuità, parlava per metafore” (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo le polemiche scoppiate per le sue frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis (“Se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino…Quella si merita due schiaffi, è proprio da maciullarla…” e continua con altre frasi che preferiamo non riportare, ndr) e Paola Di Benedetto, Salvo Veneziano è stato squalificato ed espulso dal Grande Fratello Vip 2020 ma prima che Mediaset rendesse noto il provvedimento preso nei suoi confronti, la moglie era scesa in campo in sua difesa. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Giusy Merendino aveva cercato di giustificare le dichiarazioni del marito nella casa del Grande Fratello, nel tentativo di smorzare le polemiche. “Non condivido assolutamente né la forma né il contenuto delle affermazioni di mio marito durante la conversazione, però vorrei puntualizzare chi è mio marito, non è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

