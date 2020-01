Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello Vip 2020: frasi violente contro Elisa De Panicis e offesa alle donne (Di martedì 14 gennaio 2020) Salvo Veneziano espulso al Grande Fratello 2020. Questo è il verdetto che è arrivato nella serata di ieri e che mette a tacere il clamore mediatico nato proprio da alcune spiacevoli frasi pronunciate dall'ex gieffino siciliano in compagnia di Sergio, Patrick e Pasquale. I quattro sono ancora "isolati" dal gruppo ma proprio nel fine settimana hanno avuto modo di riunirsi agli altri nella casa per una serata diversa. Al ritorno nel loro "tugurio" i quattro hanno avuto modo di commentare le vip presenti in casa ed è stato proprio in quel momento che Salvo si è lasciato andare ad esternazioni forti parlando di Elisa De Panicis. In particolare, Salvo Veneziano ha pensato bene di "spiegare" che lei è quella che ha attirato la sua attenzione e che se fosse stato single "l'avrebbe maciullata o scannata" facendo riferimento alla passione e al sesso. Le sue parole sono state ritenute ... Leggi la notizia su optimaitalia

