Salvini promette di mandare a casa Pizzarotti, il sindaco di Parma: «Sono stato eletto democraticamente» (Di martedì 14 gennaio 2020) «Era sempre il primo a fare ricorsi contro i decreti sicurezza quando ero ministro, il risultato è che Parma è una delle capitali dello spaccio di droga. Dopo aver mandato a casa Bonaccini, se vinciamo il prossimo che mandiamo a casa è Pizzarotti». Parola di Matteo Salvini, nel corso del suo comizio per sostenere la candidata Lucia Borgonzoni a Parma. Il leader della Lega si è presentato sul palco della città ducale per lanciare un attacco anche contro il sindaco eletto per un primo mandato con il Movimento 5 Stelle, poi espulso dal partito e infine rieletto con una lista civica che è stata laboratorio e incubatrice del movimento Italia in Comune. LEGGI ANCHE > L’ex M5S Pizzarotti a Otto e Mezzo lancia un oscuro presagio: «Di Maio farà la fine di Renzi» Pizzarotti contro Salvini che vuole mandarlo a casa: «Io eletto democraticamente» Matteo Salvini consuma l’attacco a ... Leggi la notizia su giornalettismo

