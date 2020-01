Salvini-Gregoretti | il voto rimane il 20 gennaio Ma Pd e M5s puntano ancora al rinvio

Caso Gregoretti - l’affondo di Lamorgese a Salvini : «Nessuno può sottrarsi alla legge» : «È la regola generale, non vale solo per Salvini. Non amo entrare su questo argomento e in certe dinamiche ma, in quanto ministri, nessuno di noi può sottrarsi alle leggi vigenti. Come ex ministro va davanti al Tribunale dei ministri e lì si decide se deve essere processato o meno», queste le parole del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a “Otto e mezzo” su La7, rispondendo a una domanda sulla richiesta di autorizzazione a ...

Caso Gregoretti - la giunta non discute il rinvio del voto su Salvini. La decisione passa alla capigruppo del Senato (e alla Casellati) : Dopo che il presidente della giunta Maurizio Gasparri (Fi) ha cercato di fare il blitz in giunta per le Immunità, la maggioranza ha deciso di non chiedere il rinvio del voto sul calendario in ufficio di presidenza. E quindi la questione passa nelle mani della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Sarà infatti la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama a stabilire se lo stop dei lavori di Aula e commissioni, deciso dal 20 al 24 gennaio ...

Gregoretti - sarà la presidente Casellati a decidere la data del voto su Salvini : Decisione rimandata. Sarà la conferenza dei capigruppo e quindi la presidente del Senato Elisabetta Casellati a decidere cosa fare. Solo domani dunque sarà possibile sapere con esattezza se il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti sarà dopo le elezioni regionali o il 20 gennaio, come previsto da calendario.Al centro di tutto vi è uno scontro politico, un muro ...

Il voto su Salvini per il caso Gregoretti resta fissato per il 20 gennaio : Il voto sulla relazione con cui Maurizio Gasparri propone alla Giunta per le immunità del Senato di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per la vicenda Gregoretti "resta al 20 gennaio. Nessuno ha proposto di modificare il calendario". Lo dice lo stesso Gasparri, presidente dell'organismo di Palazzo Madama al termine dell'ufficio di presidenza. Il calendario, ha ricordato conversando con i cronisti, ...

Salvini verso il processo. Assist di Gasparri e la maggioranza insorge. Sulla Gregoretti no ad altre verifiche. La Giunta tornerà a riunirsi alle 19 : Salvini vuole che la Giunta decida subito Sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti per il caso Gregoretti. Vuole che venga stabilito prima possibile se debba andare a processo con l’accusa di aver sequestrato i migranti, impedendogli l’estate scorsa l’ingresso in porto. Nel caso dovesse cavarsela di nuovo, come è accaduto per la vicenda della nave Diciotti, potrà infatti dire che l’ennesimo assalto giudiziario ...

Emilia-Romagna - Salvini : “Gente di sinistra voterà Lega. Se vinciamo - cambia il mondo”. Su Gregoretti : “Processo politico - sono orgoglioso” : “Di Maio e Conte hanno deciso di mandarmi a processo per il caso Gregoretti? Se mi manderanno a processo, sarà un processo politico. Ma dovranno trovare un tribunale molto grande, perché grande perché immagino che alcuni milioni di italiani vorranno farmi compagnia. Li chiamerò e li inviterò uno per uno perché controllare i confini e l’onore di un Paese sono un dovere di un politico”. sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, ospite ...

Caso Gregoretti - Salvini : «Si vergognano di dire se sono un criminale o no» : Tiene banco la questione del possibile rinvio sul voto dell’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, il leader della Lega per il quale il tribunale dei ministri ha chiesto l’ok del Senato per avviare il processo sul Caso Gregoretti, quello della nave su cui sono stati bloccati al largo per diversi giorni 131 migranti. L’ex ministro dell’Interno ha stigmatizzato l’intenzione della giunta per le immunità di ...

Gregoretti - Salvini : “Pd e M5s si vergognano - se pensano che sia un criminale lo dicano subito” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla del possibile rinvio del voto della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta avanzata dal tribunale dei ministri nei suoi confronti: "Se sono un criminale me lo dicano domani. L'Italia lo deve sapere, cosa cambia ora o ai primi di febbraio? Forse si vergognano. Lascio giudicare se il rinvio sia una cosa dignitosa o meno".Continua a leggere

Scontro su data voto Giunta immunità - maggioranza lascia i lavori su Gregoretti. Duello Conte-Salvini : La maggioranza abbandona i lavori sul caso Gregoretti. I 10 senatori di M5s, Pd, Leu e gruppo Misto hanno lasciato, per protesta, la riunione della Giunta delle immunita' del Senato dopo che e' stata respinta la richiesta del M5s di avere ulteriori documenti sulla salute dei 131 migranti bloccati l'estate scorsa per 4 giorni sulla nave della Guardia costiera. Contestano inoltre la decisione di convocare l'ufficio di presidenza per decidere ...

Caso Salvini – Gregoretti : i senatori della maggioranza abbandonano la seduta della Giunta : Non accettano la deciosione del Presidente Gasparri di convocare l'ufficio di presidenza domani, sul rinvio del voto, nonostante l'assenza del capogruppo di LeU Pietro Grasso

Gregoretti - il pm Nordio a Libero : "Le accuse fanno acqua - Salvini incriminato di un reato che non esiste" : Anche quando era in attività, come Procuratore, Carlo Nordio è stato sempre un magistrato sui generis, più attento alle ragioni della giustizia sostanziale che a quelle della categoria. Da inquisitore anche di imputati eccellenti, non ha mai cercato la ribalta mediatica e ha sempre scansato ogni ten

Caso Gregoretti - maggioranza lascia la Giunta per protesta. Salvini : “In tanti con me” : Caso Gregoretti, la maggioranza lascia la Giunta per protesta. Salvini si difende: “Al processo ci andrò a testa alta. In tanti con me”. ROMA – Caso Gregoretti, la maggioranza lascia la Giunta per protesta. Svolta (in negativo) per quanto riguarda la questione della nave della Guardia Costiera italiana con tutti i senatori della coalizione che formano il governo hanno abbandonato la discussione dopo la decisione di bocciare ...

Gregoretti - la maggioranza lascia la Giunta dopo aver provato a rimandare il voto su Matteo Salvini : Fallisce l'ennesimo tentativo della maggioranza giallorossa di far slittare la pronuncia sulla richiesta di processo per Matteo Salvini riguardo al caso Gregoretti. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva avevano chiesto che fosse messa ai voti la richiesta di acquisire i documenti sul