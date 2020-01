Salvatore Esposito vicino al piccolo Rico: il bimbo affetto da una rara malattia (VIDEO) (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMugnano (Na) – Anche Salvatore Esposito, tra i cittadini più celebri di Mugnano, chiede a tutti una mano per il piccolo Rico. Il bimbo del comune napoletano affetto da una rara malattia genetica del cuore, la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. In un VIDEO postato sui social il celebre attore della serie Gomorra lancia così il suo appello per il piccolo concittadino. «Aiutiamo tutti il piccolo Rico – racconta l’attore via social – un bambino che come tutti ha bisogni di vivere in modo sereno la sua vita. L’operazione può permettergli un futuro pieno di gioia e pieno di felicità». L’operazione di cui necessità Rico è possibile svolgerla solo alla LUMC in Olanda, i medici hanno comunicato ai genitori del piccolo che bisogna pagare una cifra di 44.210,34€. Sul web Alina, la madre del piccolo di soli 4 anni, ha raccontato la sua storia ... Leggi la notizia su anteprima24

