Russia, abbandona su figlia a casa da sola per una settimana. La piccola muore. (Di martedì 14 gennaio 2020) In molti ricordano la sua storia, avvenuta in Russia, precisamente a Kirov. Maria Plenkina, la giovane di 21 anni, accusata di aver provocato la morte di sua figlia Kristina, ha confessato. La ragazza ha lasciato la bambina a casa da sola, dal 13 al 20 febbraio, con poco cibo e senza riscaldamenti. È partita per una vacanza insieme ad un’amica, abbandonandola tra le mura della loro casa. La sua amica quando ha saputo l’accaduto, ha riferito alle forze dell’ordine di essere stata raggirata da Maria. Quest’ultima le aveva detto di aver lasciato la piccola a casa di un suo amico. A ritirare il corpo senza vita della bambina, è stata sua nonna, mamma di Maria. Era andata a trovare figlia e nipote, per il compleanno della piccola Kristina. Quando ha aperto la porta, però, si è ... Leggi la notizia su bigodino

