Ruggero II, tre studenti al lavoro grazie ad un progetto di “Scuola Viva” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDalla scuola al lavoro il passo è breve. In questo momento storico potrebbe essere una frase senza alcun senso. Infatti, di solito non è cosi, specialmente nel Sud Italia. Ma il “Ruggero II” di Ariano Irpino ha invertito questo trend negativo. grazie ad un progetto avviato nell’ambito di “Scuola Viva”, tre giovani diplomandi dell’istituto arianese saranno avviati a dei colloqui di lavoro con ACCA software S.p.A.. Dunque, non un’opportunità qualunque ma quella più affine alla scelta che questi tre ragazzi hanno fatto e per cui si sono formati. Insomma, i tre diplomandi non si dovranno accontentare, ma avranno la possibilità di conoscere da vicino un settore da loro scelto nel percorso di studi. Veniamo ai fatti. Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, dell’anno scolastico in corso, gli studenti dell’indirizzo Costruzioni, ... Leggi la notizia su anteprima24

