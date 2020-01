Ruby ter, il teste racconta “la stanza buia di Arcore” (Di martedì 14 gennaio 2020) Nei processi Ruby si sono ascoltati spesso racconti piccanti ma questa volta l'ex agente dello spettacolo Francesco Chiesa Soprani va oltre il gia' sentito nella saga giudiziaria, offrendo immagini ardite. Dopo qualche timidezza, caldeggiato dal presidente del collegio Marco Tremolada che gli fa notare come in aula "siamo tutti maggiorenni e abituati a sentirne di ogni", il testimone dell'accusa racconta: "Barbara Guerra (imputata, ndr) mi disse che c'era una stanza buia ad Arcore, perche' forse lui voleva stare al buio per non farsi vedere, in cui le ragazze 'cavalcavano' a turno il presidente Silvio Berlusconi". Gia' assolto dall'accusa di induzione alla prostituzione nell'inchiesta 'Vallettopoli', ma condannato per bancarotta, l'uomo che organizzava insieme a Lele Mora il 'mercato' delle ragazze che ambivano alla notorieta', spiega di avere ricevuto queste confidenze "prima del 2013 ... Leggi la notizia su ilfogliettone

