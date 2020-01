Royal Family, Elisabetta: “La famiglia è a favore del desiderio di Harry e Meghan”. D’altronde anche la regina nel 1947 era ‘scappata’ via (Di martedì 14 gennaio 2020) La crisi, breve, per la Royal Family britannica sembra essersi conclusa nel migliore dei modi e con un compromesso: Harry e Meghan trascorreranno ora «un periodo di transizione» facendo la spola tra Canada e Regno Unito. Restano diversi punti interrogativi da discutere nei prossimi giorni, ma la Regina di è dichiarata comprensiva verso la volontà di nipote e consorte. «La mia famiglia e io siamo totalmente a favore del desiderio di Harry e Meghan di creare una nuova vita da giovane famiglia», si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Buckingham Palace. D’altronde anche lei da giovane, poco dopo il matrimonio, si era allontanata dalla Corte andando a vivere per qualche tempo a Malta. Ha vissuto in quella che è passata alla storia come Villa Guardamangia, tradizionale ‘rifugio’ della dinastia Windsor, nonché luogo dove la Regina e il marito Filippo, duca di Edimburgo, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

mbmarino : Nelle favole di quando ero piccolo si baciava un ranocchio per trasformarlo in un principe... chi ha azionato la mo… - sweeterpplace : ok sto per dire una cosa che ho dentro da troppo tempo per me stannare la royal family è come stannare i kardashian l’ho detto byeee ?? - tanjiroooo : mi piace la colonna sonora di got nel servizio su Harry & Meghan vs. la royal family al tg4 -